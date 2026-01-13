Mercato PSG : Luis Enrique boucle un dossier clé au milieu !

Malgré l’élimination surprise du PSG en Coupe de France, Luis Enrique a résolu un dossier épineux dans l’entrejeu. Fabian Ruiz s’apprête à signer un nouveau contrat à Paris.

Mercato : Luis Enrique soulagé, Fabian Ruiz va prolonger au PSG

Le Paris Saint-Germain poursuit sa vaste campagne de prolongation. Après avoir verrouillé Willian Pacho et le jeune espoir Ibrahim Mbaye, l’état-major s’attaque désormais au dossier Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol fait partie des pions essentiels de Luis Enrique.

L’entraîneur du PSG n’a pas l’intention de le perdre. Si bien que les dirigeants du PSG ont rapidement entamé des négociations afin de prolonger son bail expirant en juin 2027. Sa situation avait surtout attiré l’attention de plusieurs clubs étrangers. Galatasaray tenterait notamment de l’attirer en Turquie.

Sauf que Fabian Ruiz ne quittera pas le groupe de Luis Enrique de sitôt. Les journalistes Matteo Moretto et Fabrizio Romano sont unanimes sur le sujet, le joueur de 29 ans a accepté de prolonger son bail de deux années supplémentaires au PSG. Il devrait être lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029.

D’autres prolongations en cours de finalisation

Cette officialisation imminente vient donc balayer les rumeurs l’envoyant en Turquie. La direction du Paris SG, fidèle à sa stratégie de communication, prévoit même une annonce groupée. Le directeur sportif Luis Campos travaillant sur les cas d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. Le jeune Senny Mayulu semble aussi bien partie pour prolonger.

