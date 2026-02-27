Mercato OL : Lyon prépare un joli coup en défense !

Toujours ambitieux sur le mercato, l’OL explore une piste inattendue pour solidifier son arrière-garde. Les Gones regardent vers la Roumanie, où un défenseur puissant pourrait devenir l’une des belles surprises de l’été.

Mercato OL : Une cible bien identifiée pour Paulo Fonseca

Lyon ne recrute jamais par hasard. Si l’effectif de Paulo Fonseca a su surprendre cette saison, la profondeur défensive demeure un chantier prioritaire. Troisièmes de Ligue 1, toujours engagés en UEFA Europa League et attendus en quart de finale de Coupe de France, les Rhodaniens avancent à vive allure. Mais pour durer, il faut bétonner.

Dans cette optique, le nom de Joyskim Dawa circule avec insistance. Le défenseur central du FCSB, plus connu sous l’appellation historique Steaua Bucarest, « a tapé dans l’œil des Lyonnais et des discussions pourraient bientôt se concrétiser si les négociations avancent », rapporte le média belge Voetbalnieuws. Un intérêt qui ne date pas d’hier : les confrontations européennes récentes ont visiblement laissé des traces dans les carnets de la cellule lyonnaise.

Un profil d’expérience à prix malin

À 29 ans, l’international camerounais présente un CV voyageur et robuste. Formé à Monaco, passé par le Portugal, l’Ukraine ou encore la Lettonie, le colosse d’1m94 impose le respect dans les duels. Recruté pour seulement 350 000 euros en 2022, il pourrait quitter la Roumanie contre une indemnité mesurée. Une aubaine dans un marché où les défenseurs centraux s’arrachent à prix d’or.

Certes, son temps de jeu s’est réduit cette saison (quatre apparitions seulement, dont une mi-temps en Europa League) mais Lyon voit au-delà des statistiques brutes. L’OL suit Dawa depuis la saison passée et sait ce qu’il peut apporter : impact physique, expérience européenne et mental de compétiteur. Si la qualification en Ligue des champions se confirme, ce type de pari calculé pourrait bien devenir l’un des coups les plus malins du mercato lyonnais.

