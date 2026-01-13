Mercato PSG : Le choix est fait pour la doublure de Hakimi !

Déterminé à s’offrir les services d’un second latéral droit pour faire souffler Achraf Hakimi de temps en temps, le PSG serait positionné sur les traces d’un jeune défenseur du FC Porto. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos vise une pépite du FC Porto

Les performances d’Alberto Costa avec le FC Porto ont attiré l’attention du Paris Saint-Germain, selon le journaliste Nicolo Schira. Le club entraîné par Luis Enrique envisagerait la possibilité de recruter l’arrière latéral portugais de 22 ans lors du prochain mercato estival. Costa a rejoint les Dragons en début de saison dans le cadre d’un échange avec la Juventus, qui incluait également Joao Mario.

Depuis son arrivée, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le système de Francesco Farioli, délivrant cinq passes décisives en 24 apparitions et devenant rapidement l’un des joueurs clés de Porto. Le Paris Saint-Germain verrait en Costa un concurrent potentiel pour Achraf Hakimi et continuera de suivre de près ses performances jusqu’à la fin de la saison avant de prendre une décision. Mais il faudra parvenir à convenir le club portugais de laisser partir son joyau.

Le FC Porto bloque Alberto Costa cet hiver

Alors que le nom d’Alberto Costa revient avec insistance au PSG ces derniers jours, le FC Porto a fait une mise au point sur l’avenir de son latéral droit. Dans la logique de trouver une doublure à Achraf Hakimi, le club de la capitale a coché le nom de Costa comme une cible sur ce marché hivernal. Cependant, les Dragons ne comptent pas laisser filer leur pépite de si tôt.

C’est en tout cas ce que nous apprend le quotidien portugais A Bola ces dernières heures. Le FC Porto n’a aucune intention de se séparer d’Alberto Costa cet hiver. Le défenseur aux 6 passes décisives en 23 matchs cette saison ne compte pas non plus quitter l’actuel leader de la Primeira Liga. Enfin, Alberto Costa dispose d’une clause libératoire de 65 millions d’euros.

