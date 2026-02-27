PSG : La sortie explosive de João Neves après Monaco

Le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais la performance face à Monaco a laissé des traces. João Neves, jeune milieu prometteur, n’a pas mâché ses mots pour secouer ses coéquipiers et rappeler les exigences du haut niveau.

PSG : Une qualification sans convaincre

Le Parc des Princes a vibré, certes, mais pas pour des raisons rassurantes. Après leur succès à l’aller (2-3), les Parisiens semblaient tenir la route, mais mercredi soir, le scénario a rapidement échappé à leurs plans. Monaco, malgré une infériorité numérique en seconde période, a tenu tête jusqu’aux dernières secondes, frôlant l’exploit.

Ce match, plus qu’un simple passage obligé, a révélé des lacunes dans la gestion du jeu et l’intensité défensive. Même les stars parisiennes ont été bousculées par des Monégasques déterminés, illustrant que le PSG doit rester vigilant avant d’aborder les vraies échéances européennes.

Neves : l’exigence avant tout

À seulement 21 ans, João Neves s’impose déjà comme une voix de responsabilité dans le vestiaire. « Nous sommes qualifiés pour la prochaine étape et je suis satisfait pour ça, mais je pense que nous pouvons faire encore mieux. C’est pour ça que je ne suis pas très content. Parce que je connais le niveau de notre équipe et ce que l’on peut produire en match », a-t-il lancé avec franchise.

Le Portugais n’a pas ménagé ses partenaires, rappelant que chaque performance doit servir d’apprentissage. « On n’a pas fait comme d’habitude. C’est le moment de grandir en regardant nos erreurs pour les prochains matches », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de se remettre en question, même après une qualification.

Une remise en question collective

Neves n’est pas le seul à exprimer son agacement. Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier géorgien, a lui aussi souligné la frustration du groupe : « Ce n’est pas satisfaisant pour nous. (…) Nous devions l’emporter. » Le message est clair : la Ligue des Champions exige un PSG capable de performances irréprochables.

Alors que les huitièmes approchent, le club parisien sait qu’il doit transformer cette qualification laborieuse en leçon. Seule une montée en régime collective permettra à Luis Enrique et à ses joueurs de nourrir l’ambition d’un nouveau sacre européen, avec João Neves comme catalyseur d’exigence et de maturité dans le vestiaire.

