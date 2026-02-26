Stade Rennais : Terrible nouvelle en vue pour Jacquet ?

Le ciel pourrait s’assombrir au-dessus du Stade Rennais et du Roazhon Park. Alors que le SRFC rêve d’Europe, l’ombre d’une fin de saison prématurée plane sur Jérémy Jacquet, pilier défensif et futur joueur de Liverpool.

Une blessure qui inquiète le Stade Rennais… et Liverpool

La dynamique rennaise avait tout d’un printemps radieux. Des succès convaincants, un collectif en confiance et une ambition européenne assumée. Mais derrière le sourire de façade, une incertitude grandit : celle qui entoure l’état physique de Jérémy Jacquet. Touché à l’épaule à Lens, le défenseur central n’a toujours pas retrouvé les terrains.

Lire aussi : Stade Rennais : 72 M€ pour Jacquet, Liverpool est déjà déçu

À voir

OM : Marseille prépare un coup XXL à Marbella !

En conférence de presse, Franck Haise n’a pas cherché à masquer le flou médical : « Je ne sais pas encore précisément. Jérémy fait ses soins, sa rééducation, il travaille en salle, on en est là pour le moment… », a-t-il répondu à propos d’un retour du joueur. Une déclaration mesurée mais qui en dit long sur l’embarras. Quand un entraîneur parle ainsi, c’est que la situation dépasse le simple contretemps.

L’option chirurgicale, scénario redouté

Dans les couloirs du club breton, une hypothèse revient avec insistance : celle d’une opération. Rien d’officiel, certes, mais la tentation d’une intervention pour régler définitivement ce problème d’épaule n’est plus taboue, selon Ouest-France. À ce stade de la saison, chaque jour compte, et chaque décision engage l’avenir.

Lire aussi : Mercato : Officiel ! Le Stade Rennais s’offre un super renfort

Reverra-t-on Jérémy Jacquet sous le maillot du #StadeRennais ? Un flou entoure toujours le dossier du futur joueur de Liverpool, blessé à l’épaule depuis début février #SRFC ⬇️ https://t.co/wegGM13RE1 — Guillaume Lainé (@gui_tog) February 26, 2026

Car le dossier dépasse désormais le cadre rennais. Déjà promis à Liverpool FC pour 70 millions d’euros, Jacquet représente un investissement colossal. Les Reds souhaitent récupérer un joueur pleinement opérationnel. Une rééducation prolongée peut suffire, mais le risque de rechute existe. L’opération offrirait une solution durable… au prix d’une fin de saison immédiate.

Déjà la fin pour Jacquet ?

Si le verdict médical confirmait la nécessité d’un passage sur le billard, la saison de Jacquet serait terminée. Une sortie presque silencieuse pour celui qui incarnait la régularité rennaise. Cruel épilogue pour un défenseur devenu incontournable en quelques mois.

Pour le Stade Rennais FC, l’enjeu est double : préserver sa dynamique sportive tout en sécurisant la transition d’un actif majeur. Une décision est attendue rapidement. Dans ce sprint final, Rennes n’a plus le luxe d’attendre. Et Jacquet, lui, joue peut-être déjà le match le plus important de sa jeune carrière.

Lire aussi sur le Stade Rennais :

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Abdourahmane ?

À voir

ASSE : Montanier prend une décision forte pour Moueffek et Tardieu

Stade Rennais : Un forfait confirmé avant Toulouse FC

Mercato : le Stade Rennais prend une grande décision