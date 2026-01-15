C’est fait ! Le PSG boucle une signature majeure en défense

En plein mercato hivernal, le PSG accélère sur des dossiers importants en interne. Luis Campos aurait ainsi bouclé une signature XXL en défense. Explications.

Mercato PSG : Officialisation imminente au Paris SG

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos frappent fort et verrouillent le nouveau patron de la charnière centrale du PSG. Arrivé incognito en août 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 40 millions d’euros, William Pacho va rester quelques saisons de plus à Paris. En effet, le journal L’Équipe confirme ce jeudi que l’international équatorien a déjà signé sa prolongation jusqu’en juin 2030 il y a quelques jours.

Le quotidien sportif précise même qu’il ne manque plus que l’officialisation du club. Cette dernière devrait intervenir avec plusieurs autres dossiers, comme c’est désormais le cas au Paris Saint-Germain. Dans cette optique, Fabian Ruiz est lui aussi tout proche de prolonger. En fin de contrat en 2027, le milieu de terrain espagnol de 29 ans devrait rempiler jusqu’en 2029.

Un accord de principe serait quasi bouclé entre la direction du club et les représentants du joueur de 29 ans. Il ne reste plus que des derniers détails à régler. « Il est tout proche de signer un nouveau contrat. Ces dernières heures, les différentes parties évoquaient un accord de principe, avec quelques détails à régler avant de pouvoir conclure l’affaire », assure le média francilien, qui évoque aussi Senny Mayulu.

Le milieu offensif de 19 ans sera le dernier joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2027 après la prolongation de Fabian Ruiz. Les discussions ont déjà débuté, mais un accord n’est pas encore proche avec l’international espoir français. Au PSG, le message est donc clair : sécuriser les cadres, fermer la porte et avancer.

