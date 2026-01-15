FLASH Mercato : L’OL tout proche d’un coup d’éclat au PSG !

Désireux d’attirer un défenseur central lors de ce mercato hivernal, l’OL serait sur le point de boucler une belle opération dans les rangs du PSG. Explications.

Mercato : Un jeune du PSG choisit l’OL

Pendant que ses potes du centre de formation Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou brillent sous les ordres de Luis Enrique avec l’équipe A du PSG, Noham Kamara attend toujours son heure de gloire. Si le défenseur central de 18 ans a connu deux apparitions en Ligue 1 la saison dernière, il est barré par une rude concurrence et notamment l’arrivée d’Ilya Zabarnyi.

Le natif de Meaux n’a disputé que 29 minutes en Coupe de France depuis le début de la saison contre Fontenay (4-0). Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kamara souhaite changer d’air pour obtenir du temps de jeu et plusieurs clubs de Ligue 1 sont déjà sur les rangs pour obtenir sa signature. En effet, le Titi intéresserait notamment le RC Strasbourg, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais.

Et selon les dernières informations de Marc Mechenoua, c’est l’OL qui tiendrait la corde dans les négociations. Le journaliste du quotidien Le Parisien évoque un potentiel prêt jusqu’à la fin de la saison, assortie d’une option d’achat.

« Strasbourg, des infos que j’ai, ils sont très loin dans la course, car ils ont juste fait une prise de renseignements la semaine passée. À mon sens, aujourd’hui, il n’y a que Lyon qui est sur le dossier. Ça pouvait se faire en transfert, mais du côté du PSG on évoque quand même l’idée d’un prêt (avec OA) », a expliqué le spécialiste mercato sur le plateau de Içi Paris.

Recruter Noham Kamara représente un pari sur l’avenir et compte tenu de la trajectoire des derniers joueurs formés au PSG, l’OL a confiance en la qualité de la formation parisienne. De son côté, Luis Campos, conseiller sportif Paris, privilégie un prêt avec une option d’achat plutôt qu’un transfert sec. Une volonté de conserver la mainmise sur son avenir. Pour rappel, Noham Kamara est valorisé à 1 million d’euros sur Transfermarkt.

