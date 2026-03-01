Champions League : Le projet de Chelsea face au PSG dévoilé

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a placé Chelsea sur la route du PSG de Luis Enrique. Un duel qui s’annonce déjà compliqué pour les Parisiens.

« Chelsea est constitué pour humilier le PSG »

Avec sa fébrilité et sa défense haute, le FC Barcelone était sans doute le meilleur adversaire pour le PSG cette saison, selon certains observateurs. Cependant, le tirage au sort réalisé vendredi par l’UEFA a en décidé autrement, puisque les hommes de Luis Enrique croiseront le fer avec Chelsea FC en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Larges vainqueurs des Parisiens lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs (3-0) l’été dernier, les Blues se dressent encore sur le chemin des Rouge et Bleu avec leur intensité et leur détermination. Ce qui semble inquiéter Walid Acherchour, qui voit le collectif londonien comme une équipe bâtie pour briller dans les grands rendez-vous.

« Ce qui m’inquiète, c’est que Chelsea a tellement la gueule de l’équipe, et même individuellement, pour ces matchs vitrines. J’ai l’impression que le projet Chelsea existe pour ce type de match : prendre le vainqueur de la Ligue des Champions et le tarter. Et quand je dis le « tarter », ce n’est pas gagner 3-0 à l’aller et 3-0 au retour, mais c’est véritablement offrir une espèce de combat, où les belles chaussures brillantes Estevão, Caicedo, Enzo Fernandez et Joao Pedro doivent être au rendez-vous », a prévenu le journaliste du Winamax FC.

D’autant que le PSG « est moins animé, un peu repu, physiquement moins fort et moins fringant que l’année dernière. » Même si le groupe de Luis Enrique peut mettre en difficulté Chelsea, Walid Acherchour pense que la dernière rencontre contre l’AS Monaco n’est pas de nature à rassurer avec la double confrontation face à Chelsea.

« Mais je reste sur une dernière impression contre Monaco qui m’a montré que le PSG voulait, mais ne pouvait pas. (…) Je ne suis pas en train de surévaluer Chelsea. Mais je sais que Chelsea va être à 120% sur ces deux rendez-vous. Est-ce que le PSG le sera ? », a interrogé le journaliste sportif.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain recevra Chelsea FC au Parc des Princes, le mercredi 11 mars à 21h00. Le match retour aura lieu six jours plus tard, le mardi 17 mars à 21h00, à Stamford Bridge.

