Le coup parfait de l’OM qui renverse totalement l’OL

Mené, bousculé, parfois chahuté, l’OM a pourtant trouvé les ressources pour terrasser l’OL au terme d’un Olympico incandescent. Portés par un Pierre-Emerick Aubameyang de gala, les Marseillais ont signé un succès 3-2 capital dans la course au podium de Ligue 1.

OM-OL : Un Olympico mal embarqué pour Marseille

Il flottait sur l’Orange Vélodrome ce parfum des grandes soirées, celles où la peur change de camp à chaque accélération. Cueillis à froid par une entame lyonnaise tranchante, les Marseillais ont d’abord courbé l’échine, surpris par le réalisme rhodanien et une projection rapide vers l’avant. L’OL, clinique, exploitait la moindre approximation pour faire douter un OM en quête de certitudes. Bien trouvé par Endrick dans la surface, Tolisso débloque la rencontre dès la 3e minute et donne l’avantage aux Gones.

Lire aussi : OM – OL : La première décision forte de Habib Beye tombe !

Mais Marseille n’a pas paniqué. Sous l’impulsion de son milieu, plus mordant au fil des minutes, le club phocéen a remis le pied sur le ballon. Les courses se sont faites plus tranchantes, les transmissions plus verticales. À défaut d’efficacité immédiate, l’intention était claire : reprendre le contrôle émotionnel d’un match qui menaçait de lui échapper. A la 52e minute, Igor Paixão égalise pour les Marseillais d’une frappe enroulée pleine lucarne.

Aubameyang, l’instinct du tueur

Dix minutes après, l’OL reprend déjà l’avantage. Servi une fois encore par Endrick, Himbert, lancé en cours du jeu, porte le score à 2-1. Dans ces moments où la raison vacille, il faut un finisseur. Pierre-Emerick Aubameyang a endossé le costume sans trembler. Toujours à l’affût dans la surface, le Gabonais a d’abord remis les siens à hauteur à la 81e minute. Un geste simple, presque chirurgical, mais qui a rallumé la mèche d’un Vélodrome incandescent.

À voir

Mercato ASSE : Tardieu répond sèchement à Kilmer Sports

Lire aussi : Vente OM : Coup de tonnerre, McCourt prêt à céder le club !

Puis, au cœur d’un final étouffant, l’ancien Stéphanois a frappé encore. Une projection rapide, un centre tendu d’Ethan Nwaneri, et cette science du placement qui ne s’apprend pas dans les livres. Plat du pied, sang-froid absolu : l’OM passait devant dans le temps additionnel et l’OL accusait le coup. L’attaquant marseillais, lui, rappelait qu’il reste un homme des grandes affiches.

Un tournant dans la course au podium

Les hommes d’Habib Beye font le dos rond et parviennent à conserver cette avance jusqu’au coup de sifflet final. Marseille s’offre ainsi cet Olympico en s’imposant 3-2 et revient à deux points de son adversaire du jour. Au-delà du prestige, ce succès a une portée stratégique. Revenir deux fois au score face à un concurrent direct envoie un message clair à la Ligue 1 : Marseille ne renonce pas.

Mentalement, ce renversement pourrait servir de socle pour la fin de saison. L’OL, dominateur par séquences, repart frustré. L’OM, lui, savoure un coup parfait : efficacité, caractère et timing idéal. Dans un championnat où chaque détail compte, cette victoire pourrait bien valoir plus que trois points.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM: Benatia vide son sac après le départ de Longoria

À voir

Stade Rennais : Le SRFC a trouvé la clé qui change tout

OM : McCourt sonne la révolte, du lourd annoncé !

OM : Benatia prend enfin la parole et fait des révélations