OM – OL : La première décision forte de Habib Beye tombe !

À quelques heures de l’Olympico contre l’OL, l’entraîneur de l’OM, Habib Beye, a pris une première décision forte concernant la constitution de son groupe. Un changement majeur qui annonce la couleur pour le reste de la saison.

OM : Habib Beye change de capitaine contre l’OL

Match important pour les deux Olympiques dans la course à la Ligue des Champions. L’Olympique de Marseille (4e), reçoit l’Olympique Lyonnais (3e) ce dimanche à 20h45 en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les deux clubs restent sur un revers lors de la précédente journée. Pour son deuxième match sur le banc de l’OM, Habib Beye devrait se reposer sur du classique.

Lisez aussi : OM-OL : Mauvaise nouvelle de dernière minute pour Habib Beye

À voir

Vente OM : Coup de tonnerre, McCourt prêt à céder le club !

Le successeur de Roberto de Zerbi devrait en effet aligner une défense à trois avec Facundo Medina, Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard. À la pointe de l’attaque, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être préféré à Amine Gouiri. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia devrait être associé à Jurrien Timber et Pierre-Emile Hojbjerg. Geronimo Rulli, lui, devrait enchaîner dans les cages.

Mais pour cette rencontre, Habib Beye pourrait retirer le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi. Même si le nouvel entraîneur de l’OM n’a pas voulu dévoiler samedi en conférence de presse le nom du joueur qui portera le brassard, un nom sort du lot. En effet, selon les informations du quotidien régional La Provence, le coach marseillais aurait pris cette décision forte, non pas pour sanctionner le défenseur central argentin, mais plutôt pour lui permettre de « se concentrer sur son jeu et tenter de retrouver son niveau. »

Pour rappel, Balerdi n’a plus joué depuis le fiasco au Parc des Princes (5-0). Il souffrait d’une otite contre Strasbourg et était suspendu à Brest. Toujours selon la même source, c’est Pierre-Emile Hojbjerg qui devrait récupérer le brassard de capitaine ce soir, comme ce fut le cas vendredi dernier dans le Finistère.

À voir

Mercato : Un retour surprise dans les tuyaux au FC Nantes !

Lisez aussi : OM : Révélations inattendues sur Habib Beye avant l’Olympico

Battu par Brest (2-0) la semaine dernière pour le premier match de Beye, l’Olympique de Marseille pointe à cinq longueurs de l’OL, bien installé sur la troisième marche du podium, même s’il a lui aussi chuté lors de la précédente journée, sur la pelouse de Strasbourg, mettant fin à sa série de 13 victoires de rang.

Lire la suite sur l’OM

Vente OM : Coup de tonnerre, McCourt prêt à céder le club !

Mercato OM: Benatia vide son sac après le départ de Longoria

À voir

Mercato : Le clan Ezzalzouli lance un message clair au PSG !

OM : McCourt sonne la révolte, du lourd annoncé !