ASSE : Tardieu se lâche sur Stassin et Duffus

L’ASSE, virtuellement leader de Ligue 2 après son succès à Pau (0-3) confirme son renouveau sous Philippe Montanier. De retour dans le onze, Florian Tardieu a livré une analyse lucide et des mots forts sur Lucas Stassin et Josh Duffus.

Une ASSE solide et clinique à Pau

Sur la pelouse du Nouste Camp, les Verts ont frappé tôt et fort. « On arrive à marquer assez tôt. Après on a un peu reculé en première mi-temps, on n’a pas eu assez le contrôle », reconnaît Florian Tardieu. L’ASSE a parfois plié, jamais rompu. Mieux, elle a su serrer les rangs pour préserver l’essentiel.

La seconde période a raconté une autre histoire. « On est resté solide et en deuxième mi-temps, avec de meilleures intentions, on a bien combiné et on marque ces deux buts. En plus ça fait clean-sheet donc ça fait du bien », savoure le milieu stéphanois. Gagner à Pau n’est jamais anodin, et Tardieu le rappelle : « C’est toujours compliqué de venir gagner ici. »

Concurrence saine et état d’esprit retrouvé

Relancé d’entrée, Tardieu n’a pas fanfaronné. « Oui ça fait du bien de revenir dans le onze. Après j’essaye d’apporter que ce soit sur 10, 30 ou 90 minutes. Je donne le maximum. » Un discours d’ouvrier du football, fidèle à l’ADN forézien.

La concurrence au milieu nourrit l’exigence. « Il y a de la concurrence mais c’est sain et on se pousse tous vers le haut. Il faut avoir cet état d’esprit là. » Que Igor Miladinovic et Aïmen Moueffek soient sur le banc un soir, titulaires la semaine suivante, peu importe : Saint-Etienne avance groupée, portée par une dynamique collective assumée.

Stassin et Duffus, la fierté du vestiaire

Mais Tardieu s’est surtout livré avec chaleur sur les hommes du soir. « Je suis content pour lui, c’est un peu mon petit. Je lui avais dit que dans le football il y avait toujours des phases compliquées. C’est quelqu’un qui bosse. Je savais que tôt ou tard ça allait arriver », confie-t-il à propos du doublé de Lucas Stassin.

Même tonalité pour Josh Duffus : « Je suis aussi content pour Josh’, qui n’a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps mais c’est un travailleur fou à l’entraînement. » L’AS Saint-Etienne regarde désormais vers l’avant. « Il faut se focaliser sur nous, continuer cette série et maintenir l’état d’esprit », conclut Tardieu.

