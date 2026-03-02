Mercato PSG : Poussé à la porte, il règle ses comptes avec Paris

Le mercato du PSG ne laisse jamais de place aux sentiments. Écarté sans ménagement, Danilo Pereira sort du silence et vide son sac sur les coulisses d’un départ qu’il n’a toujours pas digéré.

Mercato PSG : Départ de Danilo, un choix tranché signé Luis Enrique

L’arrivée de Luis Enrique a marqué un tournant stratégique dans la capitale : priorité à la jeunesse, à la mobilité et aux profils techniques. Dans ce nouveau logiciel, Danilo Pereira n’entrait plus dans l’équation. À l’été 2024, le message est clair, presque brutal : merci pour les services rendus, la suite s’écrira ailleurs.

Le milieu portugais assure que la décision vient du banc. « C’était le choix du coach, avec lequel je n’ai pas échangé. Je n’ai pas voulu continuer dans un club où l’on ne compte pas sur moi. » Une phrase lourde de sens. À Paris, quand la confiance s’évapore, tout va très vite. Trop vite, parfois.

« Je n’ai pas mérité ce traitement »

L’ancien cadre du vestiaire n’a pas seulement mal vécu le départ. Il a surtout souffert de la manière. « On ne m’a pas du tout facilité mon départ. C’est ça qui m’a fait du mal, car j’ai vraiment de l’affection pour Paris. » Derrière la diplomatie apparente, la blessure est profonde.

Et le ton se durcit encore : « Je ne m’attendais pas à ce que le club m’écarte du groupe. Ça, c’était la sensation la plus douloureuse. Je pense que je n’ai pas mérité ce traitement. Je n’ai fait de mal à personne. » Le mot est lâché. Pour lui, le respect aurait dû primer sur la stratégie sportive.

Une page tournée, mais pas oubliée

À 34 ans, Danilo a rebondi loin du tumulte parisien, du côté d’Al-Ittihad. Un nouveau défi, un autre rythme, une autre pression. Mais l’amertume, elle, ne disparaît pas d’un simple changement de maillot. Le PSG continue d’avancer, fidèle à sa politique de renouvellement permanent.

Pourtant, ces sorties médiatiques rappellent une vérité crue du mercato : derrière les chiffres et les stratégies, il y a des hommes. Et parfois, quelques mots auraient suffi à éviter que l’histoire ne se termine ainsi.

