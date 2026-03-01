Mercato ASSE : Tardieu répond sèchement à Kilmer Sports

Poussé vers la sortie en coulisses à l’ASSE, Florian Tardieu n’a pas choisi la polémique. Le milieu de terrain de Saint-Étienne a préféré laisser parler ses crampons, en envoyant un message clair à Kilmer Sports, propriétaire du club.

Mercato ASSE : Un avenir flou, une détermination claire pour Tardieu

En fin de contrat en juin, Florian Tardieu avance sur un fil. À 33 ans, le milieu stéphanois ne semble plus entrer dans les projections à long terme dessinées par Kilmer Sports. La tendance serait à un non-renouvellement, malgré son statut de cadre et son influence dans le vestiaire. Une décision qui interroge, tant son expérience a souvent servi de boussole dans les tempêtes foréziennes.

Lire aussi : ASSE : Montanier prend une décision forte pour Moueffek et Tardieu

À voir

Champions League : Le projet de Chelsea face au PSG dévoilé

Mais dans le Forez, on connaît la musique : les fins d’histoire ne sont jamais simples. Certains évoquent un cycle qui se termine, d’autres rappellent qu’un vestiaire a besoin de relais solides. Tardieu, lui, refuse de s’apitoyer. Il sait que dans le football moderne, la reconnaissance est parfois aussi éphémère qu’un contrôle orienté mal assuré.

La réponse de Tardieu sur le terrain

Face au Pau FC, le numéro 10 stéphanois a été titularisé et n’a pas triché. Actif, disponible, juste dans ses transmissions, il a incarné ce professionnalisme qu’on exige des anciens. Après la rencontre, il a choisi des mots courts, presque tranchants : « Peu importe le temps de jeu que j’aurais, je donnerai tout », a-t-il lâché.

Lire aussi : Ligue 2 : L’ASSE enfin de retour à sa place, au sommet

Il a poursuivi avec la même sobriété : « Je suis forcément heureux d’être dans le onze de départ, la semaine dernière j’avais fait 30 minutes. Je me bats pour cette équipe, on a un objectif commun, celui d’aller en haut. » En creux, on devine la réponse adressée aux décideurs : l’engagement ne se négocie pas, il se prouve.

Plus qu’un contrat, une question d’orgueil

Dans un mercato où les chiffres dictent souvent la loi, Florian Tardieu oppose la constance. Pas de sortie médiatique tapageuse, pas de règlement de comptes. Juste une promesse répétée avec fermeté : honorer le maillot jusqu’au bout. Reste à savoir si Kilmer Sports entendra cette déclaration silencieuse. Car parfois, au-delà des lignes budgétaires, il y a ce que le football ne chiffre pas : l’orgueil, la loyauté et cette capacité à tirer un groupe vers le haut quand le vent souffle de face.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : L’objectif ambitieux de Montanier avec Ben Old

À voir

OM – OL : Les choix forts de Beye et Fonseca, les compos !

ASSE : Montanier calme le jeu malgré la victoire à Pau

ASSE : Stassin vide son sac après son doublé face à Pau