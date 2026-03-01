OM – OL : Les choix forts de Beye et Fonseca, les compos !

La LFP vient de dévoiler les compositions officielles de Habib Beye, coach de l’OM, et son homologue de l’OL, Paulo Fonseca, pour le match de clôture de la 24e journée de Ligue 1.

OM – OL : Beye laisse Pavard sur le banc, Fonseca débute avec Endrick

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais pour un choc des Olympiques sous haute tension, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Troisièmes, les Lyonnais comptent cinq points d’avance sur les Marseillais, quatrièmes. Une victoire permettrait à l’OL de consolider sa place sur le podium ou à l’OM de revenir dans la course à la Ligue des Champions.

Pour l’OM, le contexte est tendu après la défaite à Brest pour la première d’Habib Beye. Le club a organisé un stage de cohésion à Marbella pour relancer l’équipe. De son côté, l’OL veut confirmer sa solide saison malgré une récente défaite à Strasbourg qui a stoppé leur incroyable série de 13 victoires consécutives.

Face à la cascade de blessures chez les Gones, Paulo Fonseca a décidé de miser sur un 4-4-2 losange avec Corentin Tolisso en meneur de jeu derrière le duo Roman Yaremchuk – Endrick. Passeur décisif à Strasbourg, l’Ukrainien va connaitre sa première titularisation avec l’OL et tentera de marquer son premier but par la même occasion. Sans Ruben Kluivert, Pavel Sulc, Afonso Moreira en plus de Malick Fofana et Ernest Nuamah, l’entraîneur portugais a dû improviser une nouvelle stratégie.

Battu à Brest le week-end dernier (0-2), l’OM reste sur quatre matches sans succès en championnat. Habib Beye et ses hommes n’ont donc pas droit à l’erreur, puisqu’un nouveau revers compliquerait sérieusement leurs ambitions de qualification pour la Ligue des Champions.

Pour cette affiche, le successeur de Roberto De Zerbi a donc convoqué un groupe de 23 joueurs, sans réelle surprise. Bilal Nadir ne figure pas dans la liste. À l’inverse, le jeune Ange Lago, performant avec la réserve ces dernières semaines, est bien présent dans le groupe pour cette rencontre. Découvrez, ci-dessous, les compositions officielles des deux équipes pour cet Olympico très attendu.

Le onze de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Balerdi, Aguerd, Emerson

Milieux : Timber, Hojbjerg (Cap.), Kondogbia

Attaquants : Greenwood, Aubameyang, Traoré.

L’équipe de l’OL

Gardien : Greif

Défenseurs : Mailtand-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico

Milieux : Tessmann, Morton, Nartey

Attaquants : Tolisso (Cap.) – Endrick, Yaremchuk.