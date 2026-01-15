Ligue 1: Mauvaise nouvelle au PSG avant la réception du LOSC

Le PSG a fait le point sur son effectif à la veille de la réception du LOSC dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Et le moins que l’on peut dire, c’est que les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour Luis Enrique.

PSG : Joao Neves incertain pour le choc face au LOSC

Ce vendredi, à 21 heures, le PSG affronte le LOSC dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devrait se passer d’un élément essentiel au milieu de terrain. Après sa défaite en Coupe de France face au Paris FC (0-1), lundi soir, le Paris Saint-Germain voudra rapidement renouer avec le succès. Et dès demain soir, les Parisiens retrouvent leur antre du Parc des Princes avec la réception de Lille LOSC.

Dans son point médical publié ce jeudi, le club de la capitale a annoncé que Joao Neves était incertain pour la réception des Dogues. « En raison d’une gêne musculaire, Joao Neves effectue un travail individuel », a déclaré le PSG sur son site internet. Le Paris SG annonce par ailleurs que « Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins », tandis que « Kang-In Lee et Matvey Safonov effectuent un travail adapté. »

Ces trois joueurs sont d’ores et déjà forfaits pour le choc contre les hommes de Bruno Genesio. Présent dans le point médical du PSG, Joo Neves sera à coup sûr absent ce vendredi soir, enlevant donc une option à Luis Enrique au milieu, lui qui aurait sans doute bien aimé faire souffler Fabian Ruiz.

Par rapport au match de lundi face au Paris FC, le Paris Saint-Germain récupère en revanche Lucas Hernandez, qui n’est plus malade et qui s’entraîne normalement depuis mardi. Qualifiés pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Achraf Hakimi (Maroc) et Ibrahim Mbaye (Sénégal) sont également absents pour affronter l’actuel 4e de Ligue 1.

