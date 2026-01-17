Ligue 1 : L’OM se déplace à Angers sans un cadre en défense

L’OM, 3e de Ligue 1, se déplace sur le terrain d’Angers SCO (10e) ce samedi au stade Raymond-Kopa dans le cadre de la 18e journée du championnat. Découvrez le groupe convoqué par Roberto De Zerbi.

OM : Benjamin Pavard absent du groupe pour affronter Angers

Quatre jours après sa démonstration face aux amateurs de Bayeux (9-0) en 16e de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille retrouve le championnat d’élite. Pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur le terrain du SCO d’Angers ce samedi soir. Pour cette affiche, Roberto De Zerbi a retenu un groupe de 19 joueurs.

Mais l’entraîneur marseillais ne pourra pas compter sur Benjamin Pavard. Absent lors de la dernière séance d’entraînement, le défenseur de 29 ans est forfait pour cette rencontre. Qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Sénégal, dimanche soir, l’international marocain Nayef Aguerd est lui aussi absent pour affronter les Angevins.

À voir

ASSE : Saint-Etienne reçoit un coup de massue avant Clermont

Après sa lourde suspension, Arthur Vermeeren fait son retour dans le groupe de l’OM. Malgré le départ de Robinio Vaz à l’AS Rome, Neal Maupay n’a pas été retenu pour le déplacement à Angers. Tout comme Pol Lirola et Ulisses Garcia, écartés depuis plusieurs semaines. Le jeune Tadjidine Mmadi sort lui du groupe. Par contre, Darryl Bakola est bien présent malgré les rumeurs de transfert qui l’entourent ces derniers jours.

Le groupe de l’OM pour affronter Angers

Gardiens : Rulli, De Lange, Vermot

Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Murillo, Medina, Emerson, Weah

Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren

À voir

FLASH INFO : Le PSG annonce une opération exceptionnelle !

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Traoré.