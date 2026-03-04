Mercato Stade Rennais : Après Jacquet, un autre crack sur le départ ?

Le Stade Rennais pourrait voir un nouveau joyau quitter le navire. Après les départs actés de Jérémy Jacquet et Kader Meïté, Djaoui Cissé, milieu prometteur de 22 ans, attire désormais les regards des grands clubs européens.

Mercato Stade Rennais : L’Allemagne aux aguets pour Djaoui Cissé

La Bundesliga scrute attentivement les performances de Djaoui Cissé. L’Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen suivent de près ce jeune milieu aux qualités techniques indéniables, selon Média Foot. Sa vision du jeu et sa capacité à dynamiser le milieu rennais en font un profil rare, capable de s’imposer rapidement dans un championnat exigeant.

Le Stade Rennais pourrait ainsi négocier un transfert estimé autour de 15 millions d’euros, une manne bienvenue pour le club breton. Les discussions restent cependant en suspens. Franck Haise, le coach, n’a pas encore tranché sur l’opportunité d’un départ. La décision pourrait dépendre des offres concrètes et de la capacité de Cissé à convaincre sur la scène européenne.

Cissé a aussi la cote en Premier League

Outre l’Allemagne, l’Angleterre s’intéresse également à la pépite rennaise. Leeds a récemment pris des renseignements, intrigué par le potentiel du joueur. Le championnat anglais, avec son intensité et son style physique, représente un défi supplémentaire pour Cissé, mais aussi une vitrine idéale pour sa carrière.

Pour Rennes, la situation est délicate : conserver un joueur au talent reconnu ou capitaliser sur un transfert lucratif ? La stratégie du club dans les mois à venir pourrait redessiner l’avenir de son effectif, mais aussi celui du joueur, dont le talent ne laisse personne indifférent.

