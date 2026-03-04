Vente OM : La vérité éclate sur un dossier à 1,2 milliards d’euros

Le feuilleton de la Vente OM est loin de connaître son épilogue. Marseille est-il vraiment assis sur un trésor à 1,2 milliard d’euros ? Derrière les chiffres vertigineux avancés en coulisses, la réalité économique du club phocéen invite à davantage de prudence.

Vente OM : Une valorisation XXL qui interroge

Dix ans après son rachat pour 45 millions d’euros, le club marseillais serait aujourd’hui estimé à 1,2 milliard en cas d’ouverture du capital. Une projection spectaculaire, presque hollywoodienne, qui circule avec insistance. Mais dans les cercles financiers, le scepticisme domine. Sur les ondes de RMC, dans l’émission After Foot, le banquier David Gluzman a calmé l’emballement.

« Ça me paraît très exagéré », tranche-t-il. Selon lui, le contexte du football français n’offre pas les garanties suffisantes pour justifier un tel montant, notamment en raison d’un marché des droits TV atone et d’investisseurs refroidis par des expériences récentes malheureuses.

Des perspectives économiques limitées

Gluzman va plus loin et chiffre sa propre estimation sur la Vente OM : « Entre 500 et 600 millions, c’est un objectif raisonnable. C’est toujours beaucoup d’argent dans un championnat désœuvré économiquement. » Un avis tranché, argumenté par les multiples d’échanges observés en Europe, souvent indexés sur quatre à cinq fois le chiffre d’affaires.

Il nuance également les relais de croissance. « Il n’y a quasiment pas de droits TV domestiques. Tu as trois places garanties en Ligue des champions. Derrière le PSG, avec un investissement raisonnable et une gestion sportive cohérente, tu peux avoir accès à 50-60 millions d’euros de revenus de participation. » Autrement dit, la progression reste encadrée, à moins d’un bouleversement majeur comme une hypothétique Super League.

Une équation financière sous tension

Le dernier rapport de l’UEFA rappelle que l’OM a enregistré 105 millions d’euros de pertes avant impôts sur l’exercice 2024-2025. Un signal préoccupant, même si d’autres géants européens affichent des déficits plus lourds.Dans ce contexte, Gluzman évoque une piste :

« Tous les actionnaires qui en ont marre d’injecter de l’argent dans le club cherchent toujours la même chose: un investisseur minoritaire… L’avantage pour Frank McCourt serait qu’il devienne minoritaire. » Une stratégie de dilution plutôt qu’une vente totale. À Marseille, plus qu’un chiffre, c’est une vision qui se négocie.

