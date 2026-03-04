ASSE : Saint-Étienne officialise un deal stratégique !

L’ASSE muscle son jeu en coulisses. Le club du Forez a annoncé un partenariat d’envergure avec Ohm Energie, nouveau partenaire officiel des Verts, dans une alliance qui mêle performance sportive et responsabilité énergétique.

ASSE-Ohm Energie : Un partenariat qui dépasse le simple logo

Dans le football moderne, l’énergie ne se limite plus aux tribunes du Chaudron. En s’associant à Ohm Energie, fournisseur français d’électricité et de gaz positionné sur l’éco-responsabilité, l’ASSE affirme une volonté claire : inscrire son développement dans une logique durable.

Ce rapprochement n’a rien d’anodin. Il traduit une convergence de valeurs autour de l’engagement collectif, de la compétitivité et d’un fort ancrage territorial. À Saint-Étienne, ces mots ne sont pas des éléments de langage, mais une culture. Le club, fidèle à son identité populaire, entend désormais conjuguer passion et transition énergétique.

Saint-Etienne à l’heure des choix responsables

À l’heure où les infrastructures sportives figurent parmi les plus énergivores, la question environnementale s’impose comme un enjeu stratégique. Pour un club de l’histoire et de la dimension de l’AS Saint-Etienne, afficher une ligne claire sur ces sujets n’est plus une option, mais une nécessité.

Ce partenariat s’inscrit dans cette dynamique. Il ne s’agit pas seulement d’un accord commercial, mais d’un signal envoyé à l’écosystème du football français : performance et responsabilité peuvent avancer de concert. Et dans le Forez, on préfère l’action aux promesses.

Un levier d’image et de visibilité

Pour Ohm Energie, l’opération est également structurante. S’adosser à une institution aussi emblématique que Saint-Étienne offre une caisse de résonance nationale précieuse, bien au-delà des frontières régionales. Côté stéphanois, cette alliance renforce un maillage de partenaires cohérent avec l’image d’un club en reconstruction, mais ambitieux. Sur le terrain comme en dehors, les Verts entendent maîtriser leur énergie. Et cette fois, le courant passe parfaitement.

