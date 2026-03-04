Mercato PSG : 120M€ ! Le Paris SG veut frapper très fort

Prêt à dégainer le chéquier, le PSG entend marquer le prochain mercato d’une empreinte spectaculaire. Un nom revient avec insistance : celui de Victor Osimhen, pour qui les négociations s’annoncent explosives.

Mercato PSG : Osimhen, l’obsession qui ne meurt jamais

À chaque été son refrain. Depuis son envol du LOSC vers Naples en 2020, le dossier Victor Osimhen semble hanter les couloirs du Camp des Loges. Aujourd’hui à Galatasaray, l’attaquant nigérian affole encore les radars européens. Selon le média turc Haber, le PSG serait prêt à formuler une offre colossale de 120 millions d’euros pour tenter de devancer Chelsea, l’Atlético de Madrid, la Juventus et le Bayern Munich.

Un montant vertigineux, surtout quand sa valeur marchande est estimée à 75 millions d’euros. Mais à Paris, on sait que les grandes ambitions exigent parfois des chiffres hors normes. Le club de la capitale, désireux de renforcer son secteur offensif, voit en Osimhen un profil rare : puissance, profondeur, instinct. En clair, un avant-centre capable de faire basculer les grandes soirées européennes.

Galatasaray réclame la lune pour son attaquant

Reste un obstacle de taille : les exigences turques. La chaîne locale ne tremble pas en annonçant la couleur : « La star nigériane, auteur de performances exceptionnelles en Ligue des champions, a vu sa valeur doubler à Galatasaray, où il avait été recruté pour un montant de 75 millions d’euros. Galatasaray espère obtenir 150 millions d’euros de l’attaquant ». Une somme presque irréelle.

Avec 17 buts et 6 passes décisives en 25 matches toutes compétitions confondues, Osimhen est devenu une icône à Istanbul. Sous contrat jusqu’en 2029, il n’y a aucune urgence à vendre. De quoi faire grimper les enchères et transformer ce dossier en bras de fer XXL.

La Juventus dans un coin de sa tête

Lui, en revanche, ne ferme aucune porte. Interrogé récemment, le Nigérian a laissé filtrer une admiration non dissimulée pour la Vieille Dame : « La Juventus est l’un des plus grands clubs du monde, avec une histoire incroyable et des légendes qui ont marqué des générations. Jouer là-bas serait un honneur. Pour l’instant, je suis heureux à Galatasaray, mais dans le football, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Je pense que 90% des joueurs rêveraient de porter ce maillot. »

Et son respect pour ses adversaires ne s’arrête pas là. Après un match face aux Turinois, il expliquait : « Je n’en ai pas besoin… Je parle évidemment de Spalletti. Je n’éprouvais pas le besoin de célébrer. » Une déclaration pleine de retenue, à l’image d’un joueur conscient de sa valeur. Paris est prévenu : pour séduire Osimhen, il ne suffira pas d’aligner les zéros.

