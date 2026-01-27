Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

Le FC Nantes pourrait opérer un nouveau changement sur son banc de touche. Quelques semaines seulement après sa nomination, Ahmed Kantari ne semble plus en odeur de sainteté sur les bords de l’Erdre.

Mercato FC Nantes : Kantari déjà sur la sellette !

Le FC Nantes pourrait bien relancer, une fois encore, le dossier de son entraîneur. Arrivé sur le banc des Canaris le 11 décembre dernier pour succéder à Luis Castro, Ahmed Kantari est déjà menacé. Après seulement six matchs à la tête de l’équipe, le technicien marocain de 40 ans voit sa position sérieusement fragilisée, notamment après deux défaites consécutives.

Tout avait plus ou moins bien commencé. Battu lourdement pour son premier match à Angers (4-1), Kantari avait ensuite redonné un semblant d’espoir avec deux succès importants : une qualification en Coupe de France face à Concarneau (5-3) puis un véritable hold-up au Vélodrome contre l’OM (0-2). Mais cet élan a vite été brisé.

Éliminés aux tirs au but par l’OGC Nice en Coupe de France, les Nantais ont ensuite enchaîné deux revers en Ligue 1 : à domicile face au Paris FC (1-2), puis une lourde claque ce dimanche contre Nice (1-4). Cette dernière défaite pourrait être celle de trop. Elle complique aux Canaris la mission du maintien. Le FCN pointe à la 16e place du classement, avec seulement deux points d’avance sur Auxerre (17e) et Metz (18e).

Pire encore, le premier non-relégable s’éloigne. Le Havre, 15e, compte désormais six points d’avance sur les Canaris. Selon le journaliste Emmanuel Merceron, Waldemar Kita ne souhaiterait plus poursuivre l’aventure avec Ahmed Kantari et en aurait déjà informé son entourage.

La situation de Kantari reste extrêmement précaire. Le technicien marocain devrait néanmoins être sur le banc samedi prochain pour le déplacement à Lorient. Une rencontre qui s’annonce déjà décisive, et qui pourrait conditionner son avenir à la tête du FC Nantes.

