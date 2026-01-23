FC Nantes : Deux excellentes nouvelles pour Kantari

Le technicien du FC Nantes, Ahmed Kantari obtient deux renforts de poids avant le choc contre l’OGC Nice en Ligue 1.

FC Nantes : Awaziem et Mohamed sont de retour !

Bonne nouvelle pour Ahmed Kantari. À deux jours de la réception de l’OGC Nice, le technicien nantais récupère deux éléments clés. Chidozie Awaziem et Mostafa Mohamed sont de retour. Ce vendredi midi, le FC Nantes l’a annoncé. Le roc nigérian et le Pharaon ont retrouvé l’entraînement collectif.

De retour de la CAN 2025, disputée au Maroc, les deux internationaux suivent un programme spécifique pour retrouver leur forme. Les Jaunes et Verts attendent de pieds fermes les Aiglons en Ligue 1 dimanche à la Beaujoire. Selon le club, Awaziem et Mohamed seront de nouveau disponibles.

Leur dernière apparition remonte au 12 décembre. Un déplacement à Angers. Une lourde défaite, 4-1. Depuis, ils n’ont plus enfilé le maillot nantais. Une absence prolongée à cause de la Coupe d’Afrique des nations. Le Nigeria termine troisième. L’Égypte quatrième. Et Nantes, enfin, récupère ses cadres.

Ce sont de bonnes nouvelles pour le coach nantais. Il devra toutefois composer sans sa recrue hivernale, Deiver Machado. Le Colombien a contracté une blessure lors du match contre le Paris FC le week-end dernier.

