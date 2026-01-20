Mercato FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe pour Kita !

Les Kita jettent l’éponge pour une cible prioritaire. Zakaria Aboukhlal ne viendra pas au FC Nantes pendant ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Aboukhlal s’éloigne du FCN

Très actif depuis l’ouverture du mercato hivernal, le FC Nantes pourrait encore hausser le rythme après la déconvenue subie face au Paris FC dimanche à La Beaujoire (1-2). En quête urgente de solutions offensives, le club ligérien voit toutefois l’une de ses pistes prioritaires se refroidir. Il s’agit de Zakaria Aboukhlal.

Depuis plusieurs semaines, la priorité du patron du FCN, Waldemar Kita est de renforcer le couloir droit de l’attaque. Le profil de Zakaria Aboukhlal est validé. Mais ce dossier est tombé à l’eau. Dimanche, l’ancien Toulousain est sorti sur blessure lors du déplacement du Torino à Rome (0-2). Si la nature exacte du pépin n’a pas encore été communiquée, l’incertitude suffit à refroidir Nantes.

Dans une situation aussi précaire, le club ne peut se permettre de miser sur un joueur dont l’état physique pose question. Le coach nantais, Ahmed Kantari a besoin d’un renfort immédiatement opérationnel pour sécuriser le maintien au plus vite. Selon But, l’incertitude autour de l’état physique d’Aboukhlal pourrait définitivement refroidir l’intérêt nantais, ou à tout le moins pousser le FC Nantes à explorer d’autres options offensives. Sauf retournement de situation, l’international marocain ne sera donc pas la recrue attendue cet hiver à La Beaujoire.

