Mercato FC Nantes : Une offre tombe pour Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed pourrait quitter le FC Nantes dès l’été prochain. L’attaquant des Pharaons intéresse le club le plus titré d’Afrique.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Mostafa Mohamed est toujours sous contrat avec le FC Nantes. Moins en vue cette saison, l’attaquant égyptien susciterait désormais l’intérêt du club le plus titré du continent africain.

Arrivé à Nantes à l’été 2023, Mostafa Mohamed a signé deux premières saisons convaincantes chez les Canaris. Mais depuis l’émergence de Matthis Abline, il a perdu sa place de titulaire indiscutable. Cette saison, il a claqué trois pions en 16 matches. Le Pharaon figure régulièrement parmi les joueurs susceptibles de quitter la Beaujoire.

Malgré plusieurs pistes évoquées, notamment du côté de Nice et de Lens lors du dernier mercato estival, aucune offre concrète n’a abouti et Mostafa Mohamed est resté à Nantes. Cet hiver, Africa Foot relance les rumeurs de départ. Selon le média, Al Ahly SC étudierait le profil du buteur nantais en vue du prochain mercato estival.

Toutefois, l’opération s’annonce complexe. Le joueur est évalué à environ 4 millions d’euros par Transfermarkt, mais les exigences financières de Waldemar Kita pourraient refroidir les ardeurs égyptiennes. Le FC Nantes ne semble pas prêt à brader son buteur.

