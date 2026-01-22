FC Nantes : Double coup dur pour Ahmed Kantari

Ça sent mauvais pour le FC Nantes avant le derby face au FC Lorient en Ligue 1. Deux cadres du FCN sont d’ores et déjà forfaits.

FC Nantes : Coups durs avant le déplacement à Lorient

Un derby chaud attend le FC Nantes dans dix jours. Les Jaunes et Verts vont défier le FC Lorient lors de la 20e journée de Ligue 1. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour le FC Nantes avant cette affiche. Le coach nantais, Ahmed Kantari sera privé de certains cadres. Le jeune défenseur central Tylel Tati ne fera pas le voyage.

Le jeune roc nantais a été suspendu par la commission de discipline de la LFP, mercredi soir. Il a écopé de son cinquième carton jaune de la saison. Averti lors de la défaite face au Paris FC (1-2), le week-end dernier, Tati sera automatiquement suspendu pour un match. La sanction prenant effet à compter du 27 janvier, il manquera donc le déplacement à Lorient, et non la réception de Nice.

L’infirmerie nantaise reçoit encore du beau monde avec le forfait de Deiver Machado. Titularisé contre le Paris FC, le latéral a dû céder sa place dès la 16e minute, stoppé en pleine course. Touché à la cuisse droite, l’international colombien souffrirait des ischio-jambiers et devrait être éloigné des terrains pour plusieurs semaines.

