FC Nantes : Une grande décision est prise

Le technicien du FC Nantes, Ahmed Kantari secoue ses hommes après la défaite face à l’OGC Nice. Le vestiaire fait une promesse aux supporters.

FC Nantes : Vers une descente en Ligue 2 ?

Le FC Nantes sombre à domicile. Les Jaunes et Verts ont été laminés (1-4) par l’OGC Nice à la Beaujoire lors de la 19e journée de Ligue 1. Ce nouveau revers complique la tâche aux Canaris pour le maintien. Ils sont coincés à la 16e place en championnat avec 14 points à deux unités du premier relégable, le Havre AC.

Le coach nantais, Ahmed Kantari et ses hommes ont piqué une colère noire après cette lourde défaite à domicile. Ils promettent aux supporters de montrer un nouveau visage lors des prochains matches. « Je suis persuadé qu’ils peuvent réagir. Il n’y a pas si longtemps, on n’était pas les meilleurs du monde quand on a gagné à Marseille. Je sais que le foot change vite, qu’on peut vite passer aux extrêmes. On est très déçu aujourd’hui mais je le répète, il faut garder la tête froide. », a-t-il réagi après le match au micro de Ouest-France.

Le vestiaire reste concentré pour réussir l’opération maintien. « On a juste quelque chose à faire en ce moment, c’est de se remettre au travail, de se taire et d’avancer…Il nous reste des points à aller chercher. Il va falloir s’accrocher, garder espoir. Moi, j’ai foi. Mes coéquipiers aussi. », a déclaré Matthis Abline.

