Mercato PSG : le FC Porto répond cash à Luis Campos

Ces dernières semaines, le nom d’Alberto Costa a circulé du côté du PSG. Mais le FC Porto n’a aucune intention de se séparer de son latéral droit cet hiver.

Peu actif sur le mercato hivernal, le PSG continue néanmoins de surveiller certaines pépites en vue des prochaines saisons. Alberto Costa figure parmi les profils suivis. Le jeune roc du FC Porto est apprécié pour renforcer le couloir droit, même si cette piste est davantage envisagée pour le prochain mercato estival.

Du côté des Dragons, la décision est prise. Pas de départ du jeune crack formé au Vitória SC. Selon le quotidien portugais A Bola, le leader du championnat refuse catégoriquement de laisser partir son numéro 20 en janvier. Une position partagée par Alberto Costa lui-même, qui ne souhaite pas quitter Porto cet hiver, malgré l’intérêt du PSG et de l’Inter Milan.

Toujours d’après A Bola, la clause libératoire du latéral droit est fixée à 65 millions d’euros. Les pensionnaires du Parc des Princes ne pourront donc pas réussir ce coup cet hiver. Ils pourraient passer à l’attaque lors du prochain mercato estival. Cette saison, Alberto Costa a déjà disputé 16 matches de championnat avec son club et a délivré quatre passes décisives. Transfertmarkt l’évalue à 15 millions d’euros.

