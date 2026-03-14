FC Nantes : Halilhodzic livre un premier verdict alarmant !

De retour au FC Nantes, sept ans après son départ, Vahid Halilhodzic a déjà établi un premier diagnostic de son équipe pour la course dans le maintien en Ligue 1.

FC Nantes : « Ils ont accepté de perdre sans se révolter »

Pour sa première conférence de presse en tant que nouvel entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a passé en revue ses troupes ce samedi. Devant les médias, le successeur d’Ahmed Kantari a reconnu que maintenir les Canaris en Ligue 1 à l’issue de la saison sera un véritable exploit. Surtout que le l’état du vestiaire est carrément à la traîne.

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« Il faut les réveiller, oui, il faut les bousculer dans leur quotidien. Ils ont accepté de perdre sans se révolter, c’est la pire des choses ! La pire des choses ! Moi quand je perds un match, je ne dors pas, je suis comme un lion enfermé en cage. Autant quand j’étais joueur que quand j’étais entraîneur. Je le vis très mal quand on perd un match, et je me remets au travail. Mais j’en vois à côté qui rigolent “hi-hi-hi”, qui font des grimaces, c’est difficile ! Il y a des choses quand même, il faut les aider », a déclaré Vahid Halilhodzic, convaincu tout de même du potentiel de ses joueurs.

C’est facile de critiquer, ces joueurs ne sont pas de mauvais garçons, mais quand tu veux gagner, il faut changer certaines façons de jouer, de travailler. Il n’y a pas de révolte, tu veux leur dire “allez bouge ton…”, comme s’ils avaient accepté la morosité qu’ils ressentent énormément. Maintenant je suis content de leur implication », a ajouté le tacticien de 73 ans.

Vahid Halilhodžić imprime déjà sa marque à Nantes

D’après les informations du journal L’Équipe, jeudi soir, après l’entraînement, les joueurs du FC Nantes ne sont pas rentrés immédiatement chez eux. Le groupe est resté dîner sur place, dans une ambiance sûrement studieuse, mais conviviale. L’objectif : renforcer la cohésion tout en préparant les prochaines échéances.

Après le repas, les joueurs ont regardé ensemble la première période du match entre Rijeka et le RC Strasbourg Alsace (1-2), disputé en huitième de finale aller de la Ligue Conference. Une séance vidéo improvisée, mais loin d’être anodine. Car le Racing sera le prochain adversaire des Canaris en championnat, le 22 mars.

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Dans la situation actuelle du club, ce rendez-vous pourrait déjà peser lourd dans la lutte pour le maintien. Fidèle à son franc-parler, l’ancien coach du PSG a annoncé que ce duel contre le RC Strasbourg sera « un match décisif » pour la suite de la saison.

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