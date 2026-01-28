Mercato PSG : L’arrivée d’un jeune buteur déjà programmée

La direction du PSG ne désespère pour l’arrivée du jeune attaquant Anisio Cabral. Malgré les exigences élevées du Benfica Lisbonne.

Le Paris Saint-Germain confirme sa nouvelle stratégie mercato. Le club de la capitale est résolument tourné vers le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. La preuve ? La direction du PSG vient de signer Dro Fernandez. Le milieu offensif de 18 a quitté la Masia du FC Barcelone pour Paris.

Ce transfert a laissé un goût amer à la direction catalane. Et c’est pas terminé, l’état-major du PSG prépare un autre coup au Portugal. Cette nouvelle priorité de Luis Campos se nomme Anisio Cabral. Le jeune prodige du Benfica Lisbonne réalise des prestations solides en six rencontres disputées cette saison.

Ses performances ont rapidement alerté les recruteurs du PSG. Son recrutement ne sera pas chose facile. Surtout que l’arrivée de José Mourinho sur le banc de Benfica a redistribué les cartes. Le Special One compte fermement sur son jeune avant-centre, à qui il a déjà offert ses premières minutes lors d’une victoire contre Estrela Amadora (5-0).

Une nouvelle offensive à l’été 2026

Ce soutien affiché de José Mourinho ne freine pas le PSG. Le compte Paris Insider Actu sur X le confirme, une nouvelle offensive est déjà programmée pour Anisio Cabral à l’été 2026. Les responsables du Paris SG devront mettre la main à la poche pour arracher le jeune attaquant de Benfica.

Ils devront probablement s’aligner sur sa clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. La bataille pour arracher la signature du jeune crack promet d’être électrique.

