Mercato PSG : le Real Madrid provoque la colère de Campos

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos dégote un jeune roc au Portugal pour le prochain mercato estival. Le Real Madrid joue les trouble-fêtes.

Mercato PSG : le Real Madrid traque un défenseur ciblé par Luis Campos

La direction du PSG se concentre sur plusieurs dossiers chauds. Les pourparlers sont en cours pour la prolongation de certains cadres. La question de la succession de Marquinhos a été aussi évoquée, d’autant que les performances d’Ilya Zabarniy et de Lucas Beraldo n’ont pas totalement convaincu lors de la première partie de saison.

Ainsi donc, deux noms circulent dans les bureaux du Camp des Loges : Ousmane Diomande (Sporting CP) et Tomas Araújo (Benfica). Si ces pistes sont aujourd’hui moins médiatisées, elles restent dans le radar du club parisien.

Selon Defensa Central, le Real Madrid surveille aussi de très près la situation de Tomas Araújo. Le défenseur portugais réalise une saison solide avec Benfica (27 matchs, 1 but) et reste lié à son club formateur jusqu’en juin 2029. Courtisé depuis plusieurs mois en Europe, il ne sera toutefois pas bradé par les dirigeants lisboètes. Le Real Madrid envisagerait une arrivée l’été prochain, puisque David Alaba et Antonio Rüdiger pourraient quitter l’effectif en fin de saison.

Le roc portugais est estimé à 28 millions d’euros par Transfermarkt. Mais il ne quittera pas Lisbonne pour moins de 40 millions d’euros. Si Benfica fermera la porte à double tour cet hiver, la bataille s’annonce rude pour le mercato estival 2026.

