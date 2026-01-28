Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un roc français

Le PSG prépare un sale tour au FC Barcelone. Les Parisiens s’attaquent à un taulier du géant catalan pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Luis Campos vise un pilier du Barça après Dro Fernandez

La direction du PSG ne perd pas de temps. À peine le dossier Dro Fernandez bouclé, le club de la capitale travaille déjà en coulisses sur son mercato estival, avec une priorité identifiée : renforcer son secteur défensif avec un joueur aguerri au très haut niveau.

Selon PSG Inside-Actus, un nom circule avec insistance à Paris : Jules Koundé. Titulaire indiscutable au FC Barcelone sous les ordres d’Hansi Flick, l’international français séduit fortement la direction parisienne, qui voit en lui un renfort de poids pour solidifier son arrière-garde. Aucun contact officiel n’a encore été établi, mais l’intérêt du Paris Saint-Germain est réel. Le club observe attentivement la situation, prêt à accélérer au moment opportun.

Du côté du Barça, la porte ne serait pas totalement fermée. Sans être considéré comme intransférable, Koundé pourrait faire l’objet de discussions en cas d’offre jugée suffisamment convaincante. Pour le moment, aucune négociation n’a débuté, mais le dossier est surveillé de près. Lui Campos suit le défenseur depuis plusieurs saisons et apprécie son profil. Le technicien du club, Luis Enrique aurait aussi validé ce profil.

