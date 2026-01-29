PSG : Les nouvelles inquiétantes de Kvaratskhelia !

Choc au Parc des Princes ! Kvaratskhelia, blessé dès la 21ᵉ minute face à Newcastle, a laissé le PSG dans l’incertitude. Luis Enrique affiche sa préoccupation, tandis que les supporters retiennent leur souffle.

PSG : Un départ en Ligue des champions gâché face à Newcastle

Le PSG avait pourtant débuté sa soirée européenne sur une note prometteuse. Dès la 5ᵉ minute, Kvaratskhelia servait Vitinha pour l’ouverture du score, illustrant sa créativité et sa vitesse sur l’aile. Mais le bonheur fut de courte durée. À la 21ᵉ minute, le Géorgien, victime d’un tacle d’Elanga, visiblement maladroit, s’effondrait sur la pelouse. Aidé par deux soigneurs, il devait céder sa place à Désiré Doué, laissant un vide immédiat dans le dispositif offensif parisien.

Cette sortie précipitée marque un coup dur pour le PSG, déjà en quête de stabilité dans cette phase cruciale de Ligue des champions. Les choix tactiques de Luis Enrique pourraient être impactés, et l’équipe devra rapidement trouver un nouvel équilibre pour continuer à viser la victoire.

La cheville de Kvaratskhelia au cœur des préoccupations

En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché son inquiétude. « C’est la cheville. C’est compliqué mais j’espère que je me trompe et qu’on aura de bonnes nouvelles… », a-t-il confié, ce qui traduit la gravité potentielle de la blessure. Le message est clair : le PSG pourrait devoir composer sans l’un de ses joueurs clés dans les prochaines semaines.

Luis Enrique donne des nouvelles de Kvara et il se montre très inquiet #PSG pic.twitter.com/uNKO8hWfRI — ParisTeam (@Paristeamfr) January 28, 2026

La situation est d’autant plus préoccupante que Kvaratskhelia s’était déjà montré décisif depuis le début du match, en particulier sur l’action du premier but. Son absence pourrait peser sur la dynamique collective et sur le moral des Parisiens, qui devront puiser dans leurs ressources pour maintenir leurs ambitions européennes.

