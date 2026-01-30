ASSE Mercato: Horneland part, le sort de ses adjoints scellé

Eirik Horneland ne sera pas le seul technicien à quitter l’ASSE après le match contre l’US Boulogne CO, samedi (20h). Il sera suivi par ses adjoints.

Mercato : En échec, Horneland s’en va après ASSE-Boulogne

Eirik Horneland a rendu sa démission aux décideurs de l’ASSE cette semaine. Il part du club après le match de la 21e journée contre Boulogne-sur-Mer, samedi soir, au stade Geoffroy-Guichard. Ayant conduit l’’équipe stéphanoise en Ligue 2, à l’issue de la saison dernière, le technicien norvégien avait été maintenu en poste, à la surprise générale, afin de faire remonter les Verts en Ligue 1.

Mais au bout de 20 journées de championnat, l’AS Saint-Etienne est 5e avec 7 points de retard sur le leader, l’ES Troyes. Elle a surtout déjà concédé 6 défaites, 4 matchs nuls et 26 buts.

Eirik Horneland était en sursis depuis la mi-saison. Cependant, la dernière défaite de son équipe à Reims (1-0) a précipité son départ. Les Stéphanois se sont inclinés au stade Auguste-Delaune en étant en supériorité numérique, pendant les 35 dernières minutes du match.

ASSE : El-Fakiri et Loberto vont suivre le coach Norvégien

L’entraîneur de 50 ans ne partira pas seul du staff de l’ASSE. D’après Evect, ses adjoints : Hassan El-Fakiri (48 ans) et Andrea Loberto (51 ans) vont le suivre. Le premier l’avait rejoint dans le Forez en provenance du SK Brann en Norvège où il était son assistant (de janvier 2022 à décembre 2024). Quant au deuxième, il avait connu Eirik Horneland un peu plus tôt en 2021, toujours dans le staff technique du club norvégien. Il l’avait rejoint en janvier 2025.

Pressenti au poste de nouveau coach de l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier (61 ans) devrait arriver avec un seul adjoint, Stéphane Lièvre, comme annoncé.

