ASSE : Annecy pointe l’arbitrage avant Saint-Etienne

À quelques jours de son match contre l’ASSE, l’entraîneur du FC Annecy pointe l’arbitrage. Laurent Guyot conteste des décisions lors de la défaite de son équipe contre Troyes (1-2).

ASSE : Guyot accuse l’arbitrage après la défaite d’Annecy contre Troyes

Opposé à l’ESTAC, en clôture de la 27e journée de Ligue 2, le FC Annecy espérait surprendre le leader de la Ligue 2 au Parc des Sports. Finalement, l’équipe de Laurent Guyot a été renversé en deuxième période (1-2), alors qu’elle menait à la pause (1-0).

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Revenu sur le match perdu, l’entraîneur des Annéciens estime avoir été mal arbitré. Il pointe des décisions favorables à l’ES Troyes AC. “Regardez nos buts encaissés, la faute non sifflée au départ de l’action, le penalty oublié […]. À un moment donné, il faut être sérieux”, a-t-il dénoncé beIN Sports, visiblement frustré.

Le coach d’Annecy tente-t-il de décharger son équipe de la pression ?

Ces déclarations tombent alors que le club haut-savoyard va défier l’AS Saint-Etienne, samedi (20h) à Geoffroy-Guichard. Laurent Guyot tente-t-il de mettre la pression sur les arbitres avant son déplacement dans le Forez ? Va-t-il accuser encore l’arbitrage en cas de mauvais résultat contre les Stéphanois ou prépare-t-il déjà les supporters annéciens à une éventuelle défaite contre le dauphin de l’ESTAC ?

Le FC Annecy vise le top 5

En-tout cas, le coach du FC Annecy ne semble pas sereins, avant de débarquer à Saint-Etienne, contrairement à sa déclaration en fin de semaine dernière. Il avait laissé entendre que son équipe prétendait à une place dans le Top 5 de la Ligue 2, afin de jouer la montée en Ligue 1.

« Il faut profiter de ces moments pour aller chercher quelque chose d’extraordinaire. […].Cette saison, on va chercher à faire cinquième. On veut jouer les play-off, puisqu’on n’a jamais été aussi proches », avait déclaré Laurent Guyot.

Avant d’affronter l’ASSE, l’équipe le FC Annecy est 9e au classement, à 4 points de la 5e place.

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