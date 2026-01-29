Mercato : L’ASSE tient son nouveau coach, Horneland s’en va

C’est terminé pour Eirik Horneland sur le banc de l’ASSE. La défaite à Reims a scellé son sort. Un nouvel entraîneur a donné son accord pour reprendre l’équipe des Verts. Explications.

Mercato ASSE : Eirik Horneland annonce son départ aux joueurs

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Eirik Horneland a annoncé à ses joueurs qu’il s’apprêtait à quitter l’AS Saint-Étienne. D’après le journal L’Équipe, l’entraîneur norvégien a profité de la séance d’entraînement de ce mercredi pour expliquer à ses joueurs qu’il sera encore présent samedi soir pour le match contre Boulogne, à Geoffroy-Guichard, avant d’être remplacé par un nouveau coach.

À priori, cette révélation du technicien de 50 ans a secoué une grande partie du vestiaire, où il était plutôt bien apprécié depuis sa signature dans le Forez en janvier 2025. Le quotidien sportif rappelle d’ailleurs que son avenir sur le banc de l’ASSE était déjà très incertain depuis le match perdu contre le Stade de Reims samedi passé. Si bien que les dirigeants stéphanois ont déjà trouvé un accord avec un nouveau tacticien, capable de mener le club en Ligue 1 la saison prochaine.

Philippe Montanier arrive à Saint-Étienne !

Ivan Gazidis a beau avoir accordé sa confiance absolue à Eirik Horneland, le président des Verts s’active désormais pour la nomination d’un nouvel entraîneur qui pourra ramener l’ASSE en Ligue 1. Actuellement cinquième de Ligue 2, l’ASSE est sur un fil et n’a plus réellement de temps à perdre. Alors que le mercato d’hiver referme ses portes dans quelques jours, le club ligérien veut se donner toutes les chances pour remonter et estime que pour y parvenir il faut changer d’entraîneur.

Parmi les noms pressentis, celui de Franck Haise est rapidement apparu, mais cette option semblait compliquée, notamment en raison du salaire élevé du technicien français à l’OGC Nice. Contacté par RMC, l’entourage de Haise a d’ailleurs nié tout contact avec la direction de l’AS Saint-Etienne et précise que l’homme de 54 ans ne souhaite pas reprendre un club en cours de saison.

Et pendant que l’ancien entraîneur du RC Lens nie tout contact avec les pensionnaires de Geoffroy-Guichard, Ivan Gazidis et les siens avancent sur le dossier Philippe Montanier. Libre depuis son départ du Toulouse FC, à l’issue de la saison 2022-2023, Montanier est d’accord pour revenir à Saint-Étienne, où il a terminé sa carrière de gardien de but, en 1999-2000.

« En plus de sa parfaite connaissance du football français, il se montre « data compatible » depuis son passage au TFC, qu’il a brillamment ramené en Ligue 1 en 2022, moins gourmand sur le plan financier au sortir de sa longue période d’inactivité et doté d’une expérience de coach à l’étranger (Côte d’Ivoire, Espagne, Angleterre et Belgique).

Le Normand accepterait même de venir avec un seul de ses deux adjoints habituels. Il s’agirait de Stéphane Lièvre, son ancien équipier à Caen (1992-1994) et nouvel entraîneur de Saint-Gaudens (R2), de préférence à Mickaël Debève, libre depuis son départ d’Amiens (L2) », explique L’Équipe.

Si la tendance se confirme, « le club ne fera aucune annonce concernant son entraîneur avant samedi soir. Au moins. Obliger Horneland à expédier les affaires courantes jusqu’au match devant Boulogne-sur-Mer, sans qu’il soit possible d’évaluer à l’avance la réaction de ses futurs ex-joueurs ni d’un Chaudron avec lequel le divorce est consommé, le place dans une situation très inconfortable », ajoute le média francilien.

