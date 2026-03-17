Mercato OM : La Juventus écarte l’OL pour Jonathan David !

Intéressés par le renfort de Jonathan David afin de renforcer leur secteur offensif respectif la saison prochaine, l’OM et l’OL sont désormais fixés sur la condition de la Juventus Turin pour le départ de l’attaquant canadien.

Mercato : Avantage OM pour la signature de Jonathan David

Dans la course pour la signature de Jonathan David, l’Olympique de Marseille aurait une vraie carte à jouer. En effet, les dirigeants marseillais et leurs homologues de la Juventus Turin entretiennent de bonnes relations depuis le transfert de Timothy Weah. En manque de temps de jeu à Turin, l’ancien avant-centre du LOSC Lille est ouvert à un changement pour retrouver de la stabilité dans un autre club.

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Alors que Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter l’OM à la fin de la saison, Medhi Benatia aimerait faire venir Jonathan David pour porter l’attaque olympienne la saison prochaine. Après avoir relancé Endrick grâce à un prêt en provenance du Real Madrid, l’Olympique Lyonnais se verrait bien refaire le coup avec le numéro 30 des Bianconeri.

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Un prêt d’une saison du natif de New York pouvait permettre aux Gones de bénéficier des services d’un véritable renard des surfaces et d’un attaquant expérimenté de Ligue 1. Sauf que le plan de l’OL serait en passe de tomber à l’eau.

La Juve exige une option d’achat pour Jonathan David !

En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, la Juventus Turin n’acceptera aucune offre de prêt sans option d’achat pour Jonathan David l’été prochain. Un an après son arrivée en tant qu’agent libre, l’international canadien ne sera pas retenu par la Vieille Dame, mais à condition qu’il s’agisse d’un transfert permettant au club italien de réaliser une belle plus-value.

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En Italie, le montant de 25 millions d’euros est évoqué pour déloger le buteur de 26 ans. Une somme qui élimine de facto l’OL avec des finances toujours fragiles. Le journaliste turc ajoute par contre que l’Olympique de Marseille est en excellente position pour obtenir la signature de Jonathan David, à condition de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Même si des clubs anglais surveillent également ce dossier. Affaire à suivre…

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