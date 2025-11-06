ASSE : Proche du limogeage, Horneland fait une annonce forte

En sursis sur le banc de touche de l’ASSE, Eirik Horneland joue son poste face à l’ESTAC, samedi. Avant le match couperet, il a fait une déclaration confirmant les difficultés de Saint-Etienne dans la course pour la montée en Ligue 1.

ESTAC-ASSE : Un match couperet pour Eirik Horneland !

Plus rien ne va à l’ASSE comme le démontrent les derniers résultats du club en Ligue 2 ! Trois défaites en quatre matchs et l’équipe est reléguée à la 3e place. Si les Verts continue de chuter au classement, il est fort probable qu’Eirik Horneland soit démis de ses fonctions à la mi-saison. Le match contre l’ESTAC, le premier de la série des quatre dernières journées de la première moitié de la saison, est dont crucial pour lui.

Son équipe doit prendre au moins un point à Troyes, sinon son aventure à Saint-Etienne pourrait s’arrêter à la mi-saison en décembre. En cas de défaite, les Stéphanois seraient relégués à 8 points du leader, ce qui les fragiliserait dans la course vers la Ligue 1.

Conscient des résultats en dents de scie de son équipe, Eirik Horneland a fait des déclarations fortes avant d’affronter le club aubois : « On doit surtout trouver comment et pourquoi on est capables de gagner (6-0) face à Pau, une top équipe, puis de fournir cette prestation (défaite, ndlr) face à une autre bonne équipe (Red Star), quelques jours plus tard ».

Horneland : « On cherche collectivement la solution à notre irrégularité »

Le coach de l’ASSE assure que lui et son équipe travaillent à trouver la solution à leur irrégularité de depuis la 7e journée du championnat, soit 4 défaites en 6 matchs. Ils cherchent notamment à corriger leurs points faibles, afin de se relancer avec une série de victoires.

« La régularité, c’est ce qu’on recherche depuis plusieurs mois. […]. On concède beaucoup trop. Cette semaine, on a cherché collectivement la réponse pour résoudre ce problème. C’est en équipe qu’on peut régler ça. C’est quelque chose qu’on peut corriger et qu’on doit corriger », a expliqué le technicien norvégien.

Le coach des Verts répond à ses détracteurs

Pour finir, l’entraîneur de Saint-Etienne a répondu à ses détracteurs sur son système de jeu jugé énergivore. « Tous les projets de jeu ont des avantages et des inconvénients. C’est collectivement, surtout, que nous devons prendre nos responsabilités », a-t-il réagi. Mais au-delà des mots, c’est au stade de l’Aube qu’Eirik Horneland et son équipe apporteront la meilleure des réponses.

