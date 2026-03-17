Mercato OM : Un deal à 40 M€ bouclé à Marseille

La direction de l’OM aurait bouclé le transfert de trois joueurs à 40 millions d’euros. Certains pourraient être revendus lors du prochain mercato estival.

Mercato OM : 40 M€ pour trois recrues cet été

L’OM prépare son prochain marché estival. Bien que l’ouverture officielle soit dans plusieurs mois, le club phocéen a déjà validé 40 millions d’euros de dépenses. Trois joueurs, arrivés initialement en prêt, vont s’engager définitivement.

Si le club a écarté les dossiers de Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren, il doit en revanche confirmer les transferts définitifs de Facundo Medina et Timothy Weah. Le défenseur argentin Facundo Medina appartient encore au Racing Club de Lens. Prêté pour 2 millions d’euros, il dispose d’une clause de transfert obligatoire fixée à 18 millions.

Malgré un temps de jeu réduit et des performances moins solides, l’Olympique de Marseille versera cette somme aux Sang et Or dès cet été. Timothy Weah a convaincu la direction. Polyvalent sur le flanc droit, l’Américain a multiplié les apparitions remarquées. Pour lui, Marseille devra régler 14 millions d’euros à la Juventus.

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Concernant Hamed Junior Traoré, le flou est levé. L’ailier ivoirien, arrivé cet hiver, voit ses conditions d’achat automatique déjà remplies selon La Provence. Coût de l’opération : 8 millions d’euros. À l’instar de Medina, Traoré a connu une saison hachée par les blessures sans réellement s’imposer.

Toutefois, leur présence dans l’effectif 2024-2025 reste incertaine. Le club marseillais manque souvent de patience avec ses nouvelles recrues. Si Weah semble intouchable, Medina et Traoré pourraient plier leurs bagages. Facundo Medina suscite d’ailleurs déjà l’intérêt de Besiktas en Turquie. Acheter définitivement ne signifie donc pas forcément conserver : l’OM pourrait tenter de réaliser une plus-value sur ces joueurs dès l’ouverture du marché.

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