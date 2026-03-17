Mercato OM : Accord bouclé pour un prodige de 20 ans ?  

L’OM cible un jeune ailier de 20 ans qui brille actuellement sous les couleurs de l’Eintracht Francfort.

Mercato : L’OM s’intéresse à un top joueur français

La cellule de recrutement de l’OM travaille activement sur le prochain mercato estival. L’état-major olympien cherche principalement à renforcer les ailes de l’équipe entrainée par Habib Beye. En effet, si Igor Paixao et Mason Greenwood donnent satisfaction, les performances d’Hamed Junior Traoré déçoivent, tandis qu’Ethan Nwaneri quittera la Canebière pour retourner à Arsenal dès cet été.

Marseille veut donc attirer un joueur talentueux. Ce profil permettrait de préparer l’avenir, mais aussi de pallier le départ probable de Mason Greenwood, dont le nom circule en Espagne et en Italie. Selon Fussballdaten, Jean-Mattéo Bahoya figure en haut de la liste marseillaise. Le Français affiche des statistiques solides cette saison : quatre buts et trois passes décisives. L’OM en fait une priorité offensive, même si aucune offre concrète n’est encore parvenue sur le bureau des dirigeants allemands.

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L’OM n’est pas seul sur le coup. L’AS Monaco surveille aussi le joueur pour remplacer Maghnes Akliouche. Le RB Leipzig, Brighton et le Bayer Leverkusen apprécient également son profil. L’Eintracht Francfort accepte l’idée d’un transfert. Cependant, le club allemand est réputé pour vendre ses pépites à des prix élevés. Le montant réclamé pourrait atteindre 40 millions d’euros. C’est une somme considérable pour un joueur acheté seulement 8 millions d’euros à Angers en janvier 2024.

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