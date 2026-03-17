Avant Chelsea, le PSG dévoile un rêve secret pour la LDC !

À quelques heures du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, la presse hexagonale dévoile un rêve secret des joueurs du PSG face à Chelsea. Explications.

Le PSG veut imiter le Real Madrid en Champions League

D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, les joueurs du PSG abordent le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Chelsea à Stamford Bridge, ce mardi soir, avec une idée forte en tête. Le quotidien sportif explique que les hommes de Luis Enrique rêvent de copier le Real Madrid de 2016 à 2018, dernière équipe capable de conserver sa couronne en Champions League.

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Privé de match de Ligue 1 ce week-end, le Paris Saint-Germain a profité de ces quelques jours pour recharger les batteries sans casser le rythme. Luis Enrique, qui aime habituellement enchaîner les rencontres, a utilisé ces jours creux pour travailler avec son groupe, avec une seule journée de repos vendredi et deux séances pleines samedi et dimanche.

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Revigoré par sa large victoire du match aller au Parc des Princes (5-2), le vestiaire du PSG affiche un objectif clair : rééditer l’exploit du Real Madrid entre 2016 et 2018. Le Real Madrid de 2016, 2017 et 2018 a laissé une empreinte immense en Europe en imposant une forme de domination froide, continue, presque étouffante. C’est précisément ce modèle qui nourrit aujourd’hui les discussions internes à Paris.

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Malgré des performances encore irrégulières depuis le début de l’année, notamment en Ligue 1, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers semblent convaincus que la Ligue des Champions reste leur terrain de vérité. Pour cette rencontre contre les Blues, le PSG se présente donc avec un effectif quasi complet et une ambition débordante. Les Anglais sont prévenus.

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