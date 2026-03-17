Mercato Stade Rennais : Un crack à 5 M€ arrive

Le Stade Rennais craque pour un phénomène portugais et vise le coup pour le prochain mercato estival. L’AS Monaco joue les trouble-fêtes.

Mercato : le Stade Rennais lorgne un roc portugais

Le mercato estival sera ouvert dans quelques mois. Certains clubs bougent déjà pour frapper de jolis coups et démarrer la prochaine saison en fanfare. C’est le cas par exemple du Stade Rennais et de l’AS Monaco. Ces dernières heures, un nom circule dans les bureaux bretons et sur le Rocher : Flavio Nazinho.

D’après le journaliste Matteo Moretto, l’avantage penche pour Monaco. La direction de la Principauté a déjà ouvert le dialogue avec le joueur et ses dirigeants en Belgique. Le Cercle Bruges, partenaire privilégié de l’ASM, connaît la valeur de son latéral. Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur portugais de 22 ans ne sera pas retenu si une offre conséquente arrive sur la table.

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Le prix de départ ? Environ 5 millions d’euros. Toutefois, les enchères risquent de grimper. Rennes possède les ressources financières nécessaires pour contrarier les plans des dirigeants monégasques. Les pensionnaires du Roazhon Park pourraient s’inviter avec force dans la négociation.

Le bilan comptable de Nazinho impressionne cette saison. En 25 apparitions, le jeune latéral a cumulé 3 buts et 4 passes décisives. Le Stade Rennais et l’AS Monaco vont donc mener la bataille pour amener le Portugais en Ligue 1.

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