OL : Celta Vigo et Monaco, Lyon joue gros en C3 et en L1

Les matchs de l’OL contre le Celta Vigo en Ligue Europa (jeudi) et face à l’AS Monaco en Ligue 1 (dimanche) sont déterminants pour les objectifs du club rhodanien.

L’OL en course pour une place en Ligue champions

Éliminé de la coupe de France en quarts de finale, l’OL vise désormais une place sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions (2026-2027). L’équipe de Paulo Fonseca rêve également d’aller jusqu’en finale de la Ligue Europa, après son parcours exceptionnel dans la phase de Ligue.

Pour poursuivre l’aventure en coupe d’Europe, Lyon doit sortir le Celta Vigo, jeudi, au Groupama Stadium, lors du 8e de finale retour. Les deux clubs s’étaient neutralisés au match aller en Galice (1-1).



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En Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est quatrième au classement, avec deux points de retard sur l’Olympique de Marseille, qui l’a éjecté de la troisième place.

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L’objectif des Gones est donc de retrouver rapidement leur place sur le podium et d’y rester jusqu’à la fin de la saison. Pour ce faire, ils devront assurer leurs matchs, tout en espérant des faux pas des Phocéens ou des Lensois, dans la course aux places en Ligue des Champions.

Les consignes de Fonseca et Descamps contre le Celta et Monaco

La série des 8 derniers matchs de l’OL, en championnat, démarre contre Monaco, dimanche. Restant sur 2 défaites et 2 matchs nuls consécutifs en en Ligue 1, l’équipe de Paulo Fonseca n’a plus de joker. Elle est à portée du LOSC.

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À l’issue du match nul contre Le Havre (0-0), le technicien portugais avait indiqué : « En attaque, il faut plus d’insouciance et moins de réflexion ». Quant à Rémy Descamps, il a dévoilé l’objectif contre le Celta et l’ASM, dans des propos confiés au journal Le Progrès.

« L’équipe est encore bien classée en championnat. On va s’accrocher. On a la Coupe d’Europe jeudi et la réception de Monaco dimanche. Il faudra tâcher de laisser derrière les Monégasques et de creuser l’écart », a déclaré le portier lyonnais.

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