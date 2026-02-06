OL : Endrick et deux recrues renforcent Lyon en Ligue Europa

L’OL a décidé inscrire trois de ses quatre recrues d’hiver sur sa nouvelle liste en UEFA Ligue Europa, pour la phase à élimination directe.

OL : Ligue Europa, Endrick, Nartey et Yaremchuk inscrits sur la liste

Engagé en coupe d’Europe, l’OL a renforcé son équipe pendant le mercato d’hiver. Pour les 8es de finale de la Ligue Europa, le club rhodanien a actualisé la liste de ses joueurs.

Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, Endrick, Noah Nartey et Roman Yaremchuk ont été ajoutés à la liste transmise par Lyon à l’UEFA. En revanche, Hans Hateboer, Rachid Ghezzal et Noham Kamara n’ont pas bénéficié de la confiance de Paulo Fonseca en coupe d’Europe.

À voir

Mercato OM : Après Sergio Ramos, une arrivée à 35 M€ en vue

Nouveau buteur de l’OL avec 5 buts marqués en 5 matchs, Endrick n’avait pas pu participer aux deux derniers matchs des Gones, contre les Young Boys de Berne (1-0) et le Paok Salonique (4-2). Il était déjà présent dans l’équipe de Lyon, mais non qualifié pour la phase de poule. Idem pour Nartey face au club grec.

Lire sur l’OL :