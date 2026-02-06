PSG-OM : Coup dur, pluie d’absences pour De Zerbi !

Avant le choc PSG-OM de ce dimanche, une grosse inquiétude secoue le groupe de Roberto De Zerbi. Plusieurs joueurs ont manqué l’entraînement collectif.

OM : De Zerbi fait le point sur son groupe avant d’affronter le PSG

Ce Classique de la 21e journée de Ligue 1 promet d’être électrique. Avant d’affronte le PSG, l’Olympique de Marseille a retrouvé du souffle en éliminant Rennes (3-0) en Coupe de France. Ce succès a galvanisé Roberto De Zerbi et ses hommes.

L’entraîneur de l’OM exhorte désormais ses joueurs à faire preuve d’orgueil et de « faim » pour vaincre leader parisien ce dimanche dans son antre. Il pourra compter sur l’apport de ses recrues hivernales pour cette mission périlleuse. Himad Abdelli, Ethan Nwaneri ou encore Quinten Timber sont opérationnels.

Cependant, une vive inquiétude s’abat sur l’effectif phocéen. Plusieurs cadres de l’équipe comme tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ou encore Arthur Vermeeren ont dû se contenter d’exercices individuels à 48 heures du choc. Cette mise en salle alimente le doute sur leur pleine capacité physique.

Nayef Aguerd est incertain pour le déplacement au Parc

Le cas de Nayef Aguerd cristallise notamment les tensions. Le défenseur central est toujours gêné par des douleurs aux adducteurs. « Aguerd n’est pas à 100% », a confirmé De Zerbi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a néanmoins minimisé ces alertes médiatiques. Il évoque plutôt de simples séances de récupération.

Notons que l’Olympique de Marseille a souvent su tenir tête au PSG cette saison. Les Olympiens devront faire preuve d’un supplément d’âme pour ramener un exploit de la capitale.

