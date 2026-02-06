Coup de balai à l’OM : De Zerbi sans pitié avec un défenseur

Coup de balai à l’OM : De Zerbi justifie un départ !

L’OM continue de faire le ménage au sein de son effectif. Ce vendredi, c’est Amir Murillo qui fait ses valises. Roberto De Zerbi a justifié son départ au travers d’un discours cinglant.

Mercato OM : La méthode De Zerbi ne pardonne pas, Amir Murillo en paie les frais

C’est ce dimanche soir que l’Olympique de Marseille affronte le PSG au Parc des princes. Mais 48 heure avant ce Classique tant attendu, la direction marseillais a exfiltré un défenseur. Amir Murillo a rejoint Besiktas contre un chèque d’environ 6 millions d’euros. Son départ de l’OM interroge de nombreux supporters.

Le latéral panaméen était très utilisé par Roberto De Zerbi en première partie de saison. Amir Murillo ayant disputé 25 rencontres sous le maillot phocéen durant cet exercice. Interrogé en conférence de presse ce vendredi, De Zerbi a levé le voile sur le départ du joueur de 29 ans.

L’entraîneur de l’OM a clairement fustigé le comportement du latéral panaméen, dont l’investissement déclinait depuis décembre dernier. Il était alors hors de question pour lui de conserver un tel joueur. « Je veux des joueurs qui ont faim. S’ils n’ont pas faim, ils ne jouent pas, » a-t-il martelé.

Un avertissement pour tout le vestiaire

Cette déclaration résonne comme un avertissement pour tout le vestiaire marseillais. Personne n’est à l’abri s’il ne montre pas les crocs sur le terrain. L’entraîneur et la direction de l’OM envoient ainsi un message clair avant d’affronter le Paris SG : le maillot se mérite à chaque entraînement.

