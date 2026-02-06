Mercato OM : Après Sergio Ramos, une arrivée à 35 M€ en vue

L’OM s’apprête à bouleverser sa défense. En plus de Sergio Ramos, la direction marseillaise travaille en coulisse pour attirer un autre défenseur de renom. Benoît Badiashile est visé.

Cette information a provoqué une onde de choc à Marseille. Sergio Ramos serait en passe de rejoindre l’OM durant ce mois de février. L’ancien capitaine du Real Madrid est libre de tout contrat depuis son départ du Mexique. Il peut donc signer à tout moment avec le club de son choix.

Le Séville FC ayant refusé de le signer, Sergio Ramos se tourne vers l’Olympique de Marseille. Les discussions seraient déjà à un stade avancé. Roberto De Zerbi aurait donc l’opportunité pour solidifier son arrière-garde avec défenseur expérimenté. Mais la direction de l’OM ne compte pas s’arrêter là.

Elle prépare en coulisse l’arrivée d’un renfort dans ce secteur de jeu clé. Caughtoffside assure que les responsables marseillais suivent de très près la situation de Benoît Badiashile. Le défenseur français est en grande difficile Chelsea. Il n’a été titularisé qu’à 6 reprises cette saison en Premier League.

Chelsea réclame 35 millions d’euros

Benoît Badiashile ne serait contre l’idée d’aller voir ailleurs lors du prochain mercato d’été. L’Olympique de Marseille se positionnerait déjà pour l’attirer dans ses filets. Mais les Olympiens, pour s’offrir les services du joueur de 24 ans, devront sortir d’une bataille acharnée.

L’AC Milan et la Juventus sont également sur ses traces. Cette concurrence devrait faire grimper son prix. La source explique les Blues réclameraient 35 millions d’euros pour libérer l’ancien Monégasque. Un investissement conséquent pour un défenseur en difficulté.

