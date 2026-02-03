OL : Fonseca apprécie le mercato de l’Olympique Lyonnais

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a apprécié le mercato hivernal. Il se dit satisfait du travail des responsables du recrutement.

OL : Paulo Fonseca « très satisfait » du mercato hivernal

L’OL s’est renforcé dans les trois compartiments de jeu cet hiver. Endrick et Roman Yaremchuk en attaque, Noah Nartey au milieu et Noham Kamara en défense. Paulo Fonseca s’est prononcé sur le recrutement réalisé par Matthieu Louis-Jean (directeur technique) et la cellule de recrutement, cet hiver. Il en « est très satisfait » comme il l’a confié en conférence de presse. « Je pense que le club a fait tout pour rendre l’équipe plus forte », s’est-il réjoui.

Ces nouveaux joueurs viennent renforcer un effectif de l’Olympique Lyonnais qui n’avait pas de profondeur de banc, en raison des absences de Malick Fofana et Ernest Nuamah (blessés).

Fonseca : « L’équipe est plus équilibrés et plus forte »

« Nous avions besoin d’un attaquant. Il est arrivé avec Roman Yaremchuk, un joueur que je connais. Noham Kamara (19 ans) est un défenseur central, mais un jeune joueur. Un joueur pour le futur. Je pense qu’à ce moment-là, nous avons plus de solutions. Nous sommes plus équilibrés. Je pense que l’équipe est plus forte avec ces joueurs qui sont arrivés », a apprécié Paulo Fonseca.

Pour rappel, Endrick et Nartey, arrivés plus tôt à Lyon, ont déjà été décisifs. L’attaquant brésilien a marqué 4 buts en 4 matchs disputés. Quant au milieu danois, il a été l’auteur de l’unique but de la victoire de l’OL face au LOSC, dès son premier match en Ligue 1, dimanche dernier.

