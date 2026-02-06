PSG-OM : C’est confirmé, une superstar débarque au Parc !

C’est ce dimanche que le PSG et l’OM s’affrontent au Parc des princes. Cette rencontre sera aussi marquée par la présence d’une superstar. Le rappeur Booba devrait se produire avant le coup d’envoi.

Le Classique PSG-OM de ce dimanche soir promet d’être électrique. Les hommes de Luis Enrique ont à cœur d’étriller cette équipe marseillaise. Mais au-delà de l’enjeu sportif, le spectacle débutera dès avant le coup d’envoi du match.

L’Équipe le confirme, le rappeur Booba devrait assurer le show devant le public incandescent du Parc des princes. Le Duc de Boulogne succédera ainsi à l’un de ses anciens protégés, SDM, qui avait déjà enflammé l’enceinte l’année passée. L’ambiance promet d’être phénoménale pour ce choc.

Notons que l’OM avait battu le PSG au Vélodrome en début de saison (1-0). Les Parisiens avaient ensuite pris leur revanche lors du Trophée des Champions au Koweït. Les deux rivaux devront se départager en clôture de cette 21e journée de Ligue 1.

Booba provoque déjà

Booba reste de son côté très attaché club de la capitale. Il a multiplié les clins d’œil musicaux récemment, avec des titres comme Ici c’est Paris ou DD, en hommage à Désiré Doué. L’artiste a d’ailleurs fait monter la température en publiant une vidéo provocatrice mettant en scène un tifo à l’encontre de l’OM. Le Parc des Princes sera donc bouillant ce dimanche.

