ASSE : Première liste de Montanier, deux recrues présentes

La première liste de Philippe Montanier à l’ASSE est connue. Deux des quatre recrues hivernales sont retenues pour affronter le Montpellier HSC, samedi (19h).

Pour le match ASSE-Montpellier HSC, comptant pour la 22e journée de Ligue 2, Philippe Montanier a sorti sa liste de 18 joueurs. Abdoulaye Kanté et Julien Le Cardinal sont parmi les Verts choisis par le nouvel entraîneur, pour sa première sur le banc des Verts.

Recrutés le dernier jour du mercato hivernal, lundi, le milieu défensif Ivoirien et le défenseur central français renforcent deux secteurs de jeu décimés à l’AS Saint-Etienne.

En effet, Maxime Bernauer et Chico Lamba sont blessés et absents en défense central, tandis que Mahmoud Jaber et Florian Tardieu sont indisponibles dans l’entrejeu.

Aboubaka Soumahoro (défenseur) attendra donc le prochain match. Quant à Marten-Chris Paalberg (attaquant), il doit passer d’abord par la Réserve stéphanoise.

Le groupe de l’ASSE contre le MHSC :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : D. Appiah, E. Annan, M. Nadé, J. Le Cardinal, K. Pedro

Milieux de terrain : L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, El Jamali, B. Old, L. Stassin

