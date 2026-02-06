ASSE : Montanier face à une urgence à Saint-Etienne

Avant son premier match avec l’ASSE, Philippe Montanier avoue qu’il est dans l’urgence. Il doit immédiatement prendre des points contre le Montpellier HSC, samedi.

L’ASSE sur une série négative de 2 défaites

Nommé entraîneur de l’ASSE dimanche dernier, Philippe Montanier prend les Verts sur une mauvaise série. Ils ont perdu leurs deux derniers matchs, sans inscrire le moindre but. Deux défaites (1-0), dont les scénarios accentuent l’inquiétude des supporters.

Contre le Stade de Reims, l’équipe d’Eirik Horneland était à 11 contre 10, quand elle a encaissé le but des Rémois (70e). Les Stéphanois ont joué en supériorité numérique pendant 35 minutes + le temps additionnel, sans jamais parvenir à prendre le dessus.

Une semaine plus tard, l’AS Saint-Etienne s’est inclinée devant l’US Boulogne au stade Geoffroy-Gucihard, en présence de plus de 30 000 supporters. Cette fois, ce sont les Verts qui étaient réduits à 10, à la suite de l’expulsion de Joao Ferreira (arrière droit) dès la 26e minute de jeu.

Avant MHSC : Enorme pression des supporters de Saint-Etienne

Le nouvel entraîneur de l’ASSE a d’ailleurs reçu un énorme coup de pression des groupes de supporters du club. « L’arrivée de Philippe Montanier doit siffler la fin de la récréation. […]. Place aux actes, au terrain et à la rage de vaincre […] », a écrit le peuple vert, dans un communiqué cette semaine.

Philippe Montanier : « On a besoin de points »

Le technicien français reconnaît justement qu’il y a urgence en ce moment à l’AS Saint-Etienne. Celle de renouer immédiatement avec la victoire. « Une victoire pour ma première ? Ce serait parfait. […]. On a besoin de points », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Pour ce faire, « il faut être pragmatiques et trouver un bon équilibre, notamment défensif », selon le successeur d’Eirik Horneland. « Plus on en engrangera des points, plus la confiance reviendra, plus la dynamique sera positive », a indiqué Philippe Montanier.

